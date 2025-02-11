2 बच्चों की मां श्वेता तिवारी को मिला नया निक नेम, जानकर हेटर्स को भी लगेगी मिर्ची

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. श्वेता तिवारी की त्वचा देखकर उनकी उम्र का पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है.

यही वजह है जो लोगों ने श्वेता तिवारी को एक निक नेम से बुलाना शुरू कर दिया है. श्वेता तिवारी का ये निक नेम जानकर आप चौंक जाएंगे.

क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्वेता तिवारी का निक नेम क्या है. अगर नहीं तो फिर हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में श्वेता तिवारी का निक नेम बताने वाले हैं.

श्वेता तिवारी के फैंस उनको संतूर मॉम कहकर बुलाते हैं. श्वेता तिवारी के सोशल मीडिया पर पता नहीं कितने लोग श्वेता तिवारी को इस नाम से बुलाना पसंद करते हैं.

हाल तो ये है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से श्वेता तिवारी को फॉलो करने के लिए कहते हैं. ताकि बढ़ती उम्र के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी इसी तरह हसीं और जवां दिख सके.

आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं. श्वेता तिवारी रात में खिचड़ी खाना पसंद करती हैं.

सुबह होते ही श्वेता तिवारी योगा करने पहुंच जाती हैं. जिसके बाद श्वेता तिवारी काफी समय जिम में भी बिताती हैं. यही वजह है जो श्वेता तिवारी अब तक इतनी फिट दिखती हैं.

काम के दौरान भी श्वेता तिवारी अपने वर्कआउट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं. यही वजह है जो कुछ सालों में श्वेता तिवारी ने अपने हेटर्स को भी फैंस ने बदल दिया है.

