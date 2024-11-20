44 की उम्र में हुई श्वेता तिवारी की 'नागिन' से तुलना, जानें क्यों?
श्वेता तिवारी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
श्वेता तिवारी ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं.
श्वेता तिवारी की इन तस्वीरों को देखकर लोगों ने उनको नागिन बताना शुरू कर दिया.
फैंस एकता कपूर को श्वेता तिवारी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं.
लोग का मानना है कि श्वेता तिवारी नागिन बनने के लिए परफेक्ट हैं.
फैंस को लगता है कि अब तक भी एकता कपूर की नजर श्वेता तिवारी पर नहीं पड़ी है.
श्वेता तिवारी 44 की उम्र में कमाल की फिगर रखती हैं.
