खुल गया Shweta Tiwari के कर्वी फिगर का राज, 44 की उम्र में 24 साल की लगेंगी जवां
Kavita
| Feb 27, 2025
श्वेता तिवारी 44 साल की हैं, लेकिन वह अपनी फिटनेस की वजह से 24 की लगती हैं.
श्वेता तिवारी के फिटनेस राज की चर्चा हमेशा सोशल मीडिया पर होती रहती है.
श्वेता तिवारी अपनी फिटनेस का खूब ध्यान रखती हैं. वह समय समय पर अपने शरीर के लिए चीजें करती रहती हैं.
श्वेता खाने का भी खून ध्यान रखती हैं. वह अपने खाने में एक चीज हमेशा शामिल करके रखती हैं.
कहा जाता है कि श्वेता तिवारी की फिटनेस का राज खिचड़ी में छुपा हुआ है.
श्वेता सब्जियों से भरपूर खिचड़ी खाना पसंद करती हैं, जिससे ही वह फिट भी रहती हैं.
श्वेता तिवारी का कहना है कि उन्हें डाइटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.
हालांकि श्वेता की मानें तो उनकी डाइट में हमेशा हेल्दी फूड ही शामिल होते हैं।
बता दें श्वेता एक्सरसाइज भी जरूर करती हैं.
