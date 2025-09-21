श्वेता तिवारी ने गाउन में फ्लॉन्ट किया फिगर, फोटोज देख फैंस का धड़का दिल
Shashikant Mishra
| Sep 21, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी जिस भी महफिल में जाती हैं तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं.
श्वेता तिवारी हाल ही में एक इवेंट में शिरकत करने पहुंची थीं और लोगों का ध्यान खींचा.
श्वेता तिवारी ने पैप्स को पोज देते हुए शिमरी हाई थाई स्लिट गाउन में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
श्वेता तिवारी की इवेंट से सामने आईं लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
श्वेता तिवारी की तस्वीरें देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़क रहा है.
44 साल की एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की प्यारी स्माइल उनके फैंस को खूब पसंद आती है.
श्वेता तिवारी ने टीवी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है. वह फिल्मों और वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं.
