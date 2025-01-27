'डेट करो, शादी जरूरी नहीं'...Shweta Tiwari ने बेटी पलक को क्यों दी ये अजीब सलाह?
Kavita
| Jan 27, 2025
श्वेता तिवारी की लाइफ खुली किताब की तरह है. उनके दो तलाक हो चुके हैं.
श्वेता अपने दोनों बच्चों को अकेले पाल रही हैं, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत करती हैं.
श्वेता तिवारी ने अपने एक इंटरव्यू में बेटी पलक को शादी और रिलेशनशिप पर दी गई सलाह के बारे में बताया था.
श्वेता ने बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी पलक से कहा है कि वह अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है.
एक्ट्रेस ने कहा कि मैं चाहती हूं कि पलक सिर्फ इसलिए किसी से शादी न करें क्योंकि वह डेट कर रही हैं.
श्वेता के मुताबिक, वह शादी में विश्वास नहीं करती हैं. इसी वजह से उन्होंने भी बेटी को शादी न करने की सलाह दी है.
उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि पलक शादी करने से पहले सोचे जरूर.
श्वेता ने आखिर में यह भी कहा कि रिलेशनशिप होने का मतलब शादी करना नहीं है.
बता दें कि श्वेता तिवारी की बेटी पलक उनकी पहली शादी से हुई हैं.
