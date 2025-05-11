मदर्स डे पर इमोशनल हुईं श्वेता तिवारी, देश के लिए लिखी ये बात
Shivani Duksh
| May 11, 2025
आज देशभर के लोग मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर श्वेता तिवारी काफी इमोशल हो गई हैं.
श्वेता तिवारी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, कुछ माओं के बेटे कल मदर्स डे मनाने के लिए घर नहीं जा पाएंगे.
आगे श्वेता तिवारी ने लिखा, ये लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लोग भारत माता को पहले अपनी मां मानते हैं.
अपनी दूसरी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, पाकिस्तान ने एक बार फिर से हमला करके अपनी औकात दिखा दी है.
श्वेता तिवारी ने लिखा, क्या अब भी हमें धोखा खाने के बाद कॉम्प्रोमाइज करना होगा, श्वेता तिवारी की इस पोस्ट ने लोगों को हिलाकर रख दिया है.
श्वेता तिवारी की ये पोस्ट शेयर करके सनसनी मचा दी है. लोग श्वेता तिवारी की सोच की तारीफ कर रहे हैं.
श्वेता तिवारी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी नजर बनाए हुए हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन ने श्वेता तिवारी को परेशान कर दिया है.
इस बार श्वेता तिवारी ने अपने बच्चों को मदर्स डे विश नहीं किया है. श्वेता तिवारी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझती हैं.
