जब सेट पर श्वेता तिवारी पर को पड़ी थी पति से मार, जल्लाद की तरह...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में बनी रही हैं. कई बार श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलासे कर चुकी हैं.

एक बार श्वेता तिवारी ने बताया था कि कैसे उनके पहले पति ने सबसे सामने उन पर हाथ उठा दिया था. जिसके बाद श्वेता तिवारी ने अपनी शादी को ही तोड़ने का फैसला कर लिया था.

श्वेता तिवारी ने बताया, एक बार वो अपने शो की शूटिंग कर रही थीं. इसी बीच राजा चौधरी उनसे मिलने सेट पर आ पहुंचे. बातों के दौरान किसी चीज को लेकर श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की बहस हो गई.

श्वेता तिवारी और राजा चौधरी की बहस उतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी लड़ाई मारपीट तक जा पहुंची. इस दौरान राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा था.

राजा चौधरी का ये अवतार देखकर श्वेता तिवारी का दिमाग खराब हो गया था. वहीं सेट पर श्वेता तिवारी को लेकर हंगामा मच गया था. उस दिन श्वेता तिवारी ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस शादी को खत्म करके ही दम लेंगी.

फिर एक समय ऐसा आया जब श्वेता तिवारी ने तलाक लेने का फैसला कर लिया. तलाक लेने के बाद श्वेता तिवारी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं. हालांकि बाद में राजा चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ.

श्वेता तिवारी ने बताया था कि राजा चौधरी ने बाद में कई साल बाद अपनी बद्तमीजी के लिए उनसे माफी मांगी थी. हालांकि श्वेता तिवारी ने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी.

आज श्वेता तिवारी एक सिंगल मदर बनकर काफी खुश हैं. 2 तलाक होने के बाद श्वेता तिवारी का मन अब प्यार से उठ चुका है. ऐसे में श्वेता तिवारी अब अपने करियर और बच्चों पर ही फोकस करना चाहती हैं.

