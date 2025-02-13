जब सेट पर श्वेता तिवारी पर को पड़ी थी पति से मार, जल्लाद की तरह...

राजा चौधरी का ये अवतार देखकर श्वेता तिवारी का दिमाग खराब हो गया था. वहीं सेट पर श्वेता तिवारी को लेकर हंगामा मच गया था. उस दिन श्वेता तिवारी ने फैसला कर लिया कि वो अपनी इस शादी को खत्म करके ही दम लेंगी. Source: Instagram