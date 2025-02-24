महाकुंभ नगरी प्रयाग से नाता रखती हैं श्वेता तिवारी, तगड़ा है कनेक्शन

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2025

श्वेता तिवारी ने हाल ही में प्रयाग के महाकुंभ में गंगा की डूबकी लगाई है. इस दौरान श्वेता तिवारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. इसी बीच श्वेता तिवारी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है.

फैंस दावा कर रहे हैं कि श्वेता तिवारी का प्रयाग से पुराना कनेक्शन है. अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहां पर कौन ने कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं.

दरअसल श्वेता तिवारी का परिवार प्रयागराज का रहने वाला है. इस बात का खुलासा श्वेता तिवारी ने खुद किया है.

हाल ही में श्वेता तिवारी ने अपने बेटे और भतीजे से साथ एक तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में श्वेता तिवारी ने बताया था कि उनका बेटा मामा के घर पर है.

बेटे के बाद श्वेता तिवारी ने अपनी खुद की भी तस्वीर फैंस के साथ शेयर की है. इस तस्वीर में श्वेता तिवारी अपने छोटे भाई के साथ पोज दे रही हैं.

तस्वीर में श्वेता तिवारी और उनका भाई दोनों ही येलो कलर के आउटफिट में नजर आए. ऐसे में फैंस कह रहे हैं कि श्वेता तिवारी अपने मायके आई हुई हैं.

यही वजह है जो कुछ समय में ही श्वेता तिवारी की तस्वीरें फैंस के बीच आग की तरह फैल गईं.

बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी प्रयागराज से मुंबई वापस लौटी हैं.

