शॉवर के नीचे Shweta Tiwari ने दिखाया था ऐसा बोल्ड अवतार, देख लोग बोले, 'मां-बेटी दोनों ही...'

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

श्वेता तिवारी ने कुछ समय पहले बाथरूम के अंदर से हॉट फोटोशूट करवाया था.

इन फोटोज में श्वेता ने कभी शॉवर तो कभी बाथटब के पास बैठकर हॉट पोज दिए थे.

श्वेता ने फोटोज में येलो और ब्राउन कलर की एक हॉट ड्रेस पहनी, जिसमें वह सिजलिंग लगीं.

श्वेता तिवारी की इन फोटोज ने इंटरनेट पर आग लगा दी थी.

श्वेता तिवारी की फोटोज पर लोगों ने भर-भरकर कमेंट किए थे.

फैंस ने श्वेता तिवारी के हॉट लुक की जमकर तारीफ की थी.

हालांकि, कुछ लोगों ने हमेशा की तरह ट्रोल करने की कोशिश की थी.

कई लोगों ने श्वेता के कमेंट बॉक्स में पलक के लिए गंदी बातें लिख दी थी.

कुछ लोगों ने श्वेता से बोल दिया था कि वह अपनी बेटी को भी ऐसे ही पोज करना सिखाए.

