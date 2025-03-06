शॉवर के नीचे Shweta Tiwari ने दिखाया था ऐसा बोल्ड अवतार, देख लोग बोले, 'मां-बेटी दोनों ही...'
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 06, 2025
श्वेता तिवारी ने कुछ समय पहले बाथरूम के अंदर से हॉट फोटोशूट करवाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में श्वेता ने कभी शॉवर तो कभी बाथटब के पास बैठकर हॉट पोज दिए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता ने फोटोज में येलो और ब्राउन कलर की एक हॉट ड्रेस पहनी, जिसमें वह सिजलिंग लगीं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी की इन फोटोज ने इंटरनेट पर आग लगा दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी की फोटोज पर लोगों ने भर-भरकर कमेंट किए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस ने श्वेता तिवारी के हॉट लुक की जमकर तारीफ की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, कुछ लोगों ने हमेशा की तरह ट्रोल करने की कोशिश की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कई लोगों ने श्वेता के कमेंट बॉक्स में पलक के लिए गंदी बातें लिख दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कुछ लोगों ने श्वेता से बोल दिया था कि वह अपनी बेटी को भी ऐसे ही पोज करना सिखाए.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली में पहनें अनुष्का सेन के ये स्टाइलिश ड्रेसेस, लगेंगी एकदम संस्कारी बिटिया
अगली वेब स्टोरी देखें.