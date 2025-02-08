हर रोज जानवर का मांस खाती हैं Shweta Tiwari, वजह जान ठनक जाएगा माथा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 08, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों का ध्यान खींचकर रखती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता 44 साल की है, लेकिन कोई भी उनकी फिटनेस से उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की तुलना 24 साल की एक्ट्रेसेस से होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी फिटनेस है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता अपनी फिटनेस का खूब ध्यान रखती हैं, जिसके लिए वह सख्त डाइट फॉलो करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी या ग्रीन टी के साथ करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स, वेजीटेबल स्मूदी, ब्राउन ब्रेड या एग्स लेना ही पसंद करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

लंच वह एक दम सिंपल रखती हैं, जिमसें दाल रोटी, हरी सब्जियां और दही होता है.

Source: Bollywoodlife.com

जिस दिन श्वेता का मन रोटी खाने का नहीं होता, उस दिन वह खिचड़ी या ब्राउन राइज खाना पसंद करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता का डिनर काफी अलग होता है, जिसमें चिकन या फिश की एक आइटम जरूर होती है.

Source: Bollywoodlife.com

इस बात का खुलासा एक्ट्रेस के ट्रेनर ने किया था और बताया था कि वह सॉलिड मील लेना ही पसंद करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है ‘राजस्थान का स्विट्जरलैंड’, अजमेर से मात्र 18 Km दूर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.