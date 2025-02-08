हर रोज जानवर का मांस खाती हैं Shweta Tiwari, वजह जान ठनक जाएगा माथा
श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती और फिटनेस से लोगों का ध्यान खींचकर रखती हैं.
श्वेता 44 साल की है, लेकिन कोई भी उनकी फिटनेस से उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है.
एक्ट्रेस की तुलना 24 साल की एक्ट्रेसेस से होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी फिटनेस है.
श्वेता अपनी फिटनेस का खूब ध्यान रखती हैं, जिसके लिए वह सख्त डाइट फॉलो करती हैं.
एक्ट्रेस अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी या ग्रीन टी के साथ करती हैं.
श्वेता अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स, वेजीटेबल स्मूदी, ब्राउन ब्रेड या एग्स लेना ही पसंद करती हैं.
लंच वह एक दम सिंपल रखती हैं, जिमसें दाल रोटी, हरी सब्जियां और दही होता है.
जिस दिन श्वेता का मन रोटी खाने का नहीं होता, उस दिन वह खिचड़ी या ब्राउन राइज खाना पसंद करती हैं.
श्वेता का डिनर काफी अलग होता है, जिसमें चिकन या फिश की एक आइटम जरूर होती है.
इस बात का खुलासा एक्ट्रेस के ट्रेनर ने किया था और बताया था कि वह सॉलिड मील लेना ही पसंद करती हैं.
