श्वेता तिवारी की इन 2 फोटोज ने लगाई आग, आंहे भरते रह गए...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

टीवी की प्रेरणा श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई तस्वीर शेयर करती रहती हैं. कुछ देर पहले ही श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं.

Source: Instagram

आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी ने अपनी केवल 2 तस्वीरें ही फैंस के साथ साझा की हैं जिन्होंने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी बला की खूबसूरत लग रही हैं. फैंस श्वेता तिवारी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. फैंस का कहना है कि श्वेता तिवारी की उम्र समय के साथ घट रही है.

Source: Instagram

फैंस का तो ये भी कहना है कि श्वेता तिवारी को एकता कपूर के शो नागिन में काम करना चाहिए क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली है.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपने फिगर पर बहुत काम करती हैं. खुद को मेनटेन करने के लिए श्वेता तिवारी रात में केवल खिचड़ी खाती हैं.

Source: Instagram

श्वेता तिवारी सुबह होते ही जिम पहुंच जाती हैं. इसके अलावा श्वेता तिवारी योगा करके भी खुद को फिट रखती हैं.

Source: Instagram

फैंस को तो अब भी यकीन नहीं होता है कि 2 बच्चों की मां होकर भी श्वेता तिवारी इतनी जवां और हसीं कैसे दिख सकती हैं.

Source: Instagram

इस बार भी श्वेता तिवारी ने अपने फैंस का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. केवल 2 तस्वीर शेयर करके श्वेता तिवारी ने फैंस का दिमाग खराब कर दिया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सुपरस्टार का बेटा लेकिन पास नहीं कोई कार, बस-ऑटो से करता है सफर, पहचाना क्या?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.