श्वेता तिवारी की इन 2 फोटोज ने लगाई आग, आंहे भरते रह गए...
Shivani Duksh
| Feb 10, 2025
टीवी की प्रेरणा श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई तस्वीर शेयर करती रहती हैं. कुछ देर पहले ही श्वेता तिवारी ने अपनी कुछ फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी ने अपनी केवल 2 तस्वीरें ही फैंस के साथ साझा की हैं जिन्होंने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.
इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी बला की खूबसूरत लग रही हैं. फैंस श्वेता तिवारी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. फैंस का कहना है कि श्वेता तिवारी की उम्र समय के साथ घट रही है.
फैंस का तो ये भी कहना है कि श्वेता तिवारी को एकता कपूर के शो नागिन में काम करना चाहिए क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली है.
श्वेता तिवारी टीवी की उन अदाकाराओं में से एक हैं जो कि अपने फिगर पर बहुत काम करती हैं. खुद को मेनटेन करने के लिए श्वेता तिवारी रात में केवल खिचड़ी खाती हैं.
श्वेता तिवारी सुबह होते ही जिम पहुंच जाती हैं. इसके अलावा श्वेता तिवारी योगा करके भी खुद को फिट रखती हैं.
फैंस को तो अब भी यकीन नहीं होता है कि 2 बच्चों की मां होकर भी श्वेता तिवारी इतनी जवां और हसीं कैसे दिख सकती हैं.
इस बार भी श्वेता तिवारी ने अपने फैंस का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. केवल 2 तस्वीर शेयर करके श्वेता तिवारी ने फैंस का दिमाग खराब कर दिया है.
