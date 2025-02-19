जब मनोज तिवारी के साथ नैन मटक्का करके बदनाम हुईं श्वेता तिवारी, पत्नी ने लगाए घर तोड़ने के...

श्वेता तिवारी आए दिन अपने हुस्न की वजह से सोशल मीडिया पर छाईं रहती हैं. एक समय ऐसा था जब भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी श्वेता तिवारी के लट्टू हो गए थे. चलिए जानते हैं कि हम यहां किसकी बात कर रहे हैं.

बिग बॉस के दौरान मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी के बीच की नजदिकियों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. बिग बॉस में मनोज तिवारी ने इस बात तक का ऐलान कर दिया था कि उनकी उनकी पत्नी के साथ नहीं बनती.

नेशनल टीवी पर मनोज तिवारी अक्सर श्वेता तिवारी के साथ फ्लर्ट करते नजर आते थे. ये बात मनोज तिवारी की पत्नी को जरा भी पसंद नहीं आती थी.

माना जाता है कि मनोज तिवारी की पत्नी श्वेता तिवारी से चिढ़ने लगी थीं. कुछ समय बाद ही खबर आई की मनोज तिवारी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया.

पत्नी से अलग होने के बाद भी मनोज तिवारी ने अपनी और श्वेता तिवारी की दोस्ती को खत्म नहीं किया है. आज भी श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी अच्छे दोस्त हैं.

वह बात अलग है कि बिग बॉस के फैंस श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी को दोस्त नहीं मानते हैं. लोगों को लगता था कि मनोज तिवारी श्वेता तिवारी पर फिदा थे.

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के अलावा श्वेता तिवारी पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं. एक जमाने में श्वेता तिवारी ने पकिस्तानी फिल्म सल्तनत में काम किया था.

22 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म करीब 3.15 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई. ऐसे में इस फिल्म को सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया गया. जिसके बाद श्वेता तिवारी ने कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया.

