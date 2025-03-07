Shweta Tiwari को पहली नौकरी में मिले बस चिल्लड़ भर पैसे, अब करोड़ों की बन बैठीं मालकिन
Kavita
| Mar 07, 2025
श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपने हर रोल में हिट साबित हुई हैं.
श्वेता आज करोड़ों की मालकिन हैं लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत साधारण तरीके से की.
कम ही लोग जानते हैं कि एक समय था जब श्वेता 500 रुपये की सैलरी के लिए ट्रेवल एजेंसी में काम करती थीं.
हालांकि, श्वेता इस सैलरी में खुद को बांधना नहीं चाहती थीं और इसी वजह से वह फिल्म इंडस्ट्री में आईं.
श्वेता ने भोजपुरी, नेपाली और पंजाबी फिल्मों में काम किया. उन्हें नाम भोजपुरी सिनेमा में खूब मिला.
श्वेता खुद को भोजपुरी सिनेमा तक नहीं रोकना चाहती थीं और वह टीवी जगत में आ गईं.
श्वेता ने एकता कपूर के शो कसोटी जिंदगी से टीवी जगत में कदम रखा, जिसे वह रातों रात स्टार बन गईं.
इस शो के बाद श्वेता ने टीवी जगत में लंबा काम किया, जिससे उन्होंने करोड़ों कमाए.
श्वेता एक एपिसोड के लिए अब 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
दावा है कि श्वेता तिवारी की नेटवर्थ लगभग 81 करोड़ के आसपास है.
