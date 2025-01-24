श्वेता तिवरी के साथ है उनके ऑनस्क्रीन पति का पुराना रिश्ता... सैफ अली खान को... अब होगी दुश्मनों की...

Shivani Duksh | Jan 24, 2025

सैफ अली खान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नई कंपनी को हायर किया है जिसके मालिक का कनेक्शन श्वेता तिवारी से है.

ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोनित रॉय हैं. सैफ अली खान ने अब रोनित रॉय की कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया है.

किसी जमाने में श्वेता तिवारी ने रोनित रॉय के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया था. कसौटी जिंदगी के दौरान इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था.

श्वेता तिवारी के शो में रोनित रॉय ने मिस्टर बजाज का रोल प्ले किया था जिसे फैंस आज भी मिस करते हैं.

हालांकि रोनित रॉय ने एक्टिंग के अलावा अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया. रोनित रॉय अब बॉलीवुड और टीवी सितारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं.

अब ये तो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड सितारों को थोड़ा संभलकर रहना पड़ता है. उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं.

ऐसे में रोनित रॉय ने बॉलीवुड की इस कमजोरी को भुना लिया। आज रोनित रॉय घर पर बैठकर नोट छाप रहे हैं.

रोनित रॉय सैफ अली खान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में रोनित रॉय को सैफ अली खान के घर पर देखा गया है.

