श्वेता तिवरी के साथ है उनके ऑनस्क्रीन पति का पुराना रिश्ता... सैफ अली खान को... अब होगी दुश्मनों की...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
सैफ अली खान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक नई कंपनी को हायर किया है जिसके मालिक का कनेक्शन श्वेता तिवारी से है.
Source:
Instagram
ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रोनित रॉय हैं. सैफ अली खान ने अब रोनित रॉय की कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया है.
Source:
Instagram
किसी जमाने में श्वेता तिवारी ने रोनित रॉय के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया था. कसौटी जिंदगी के दौरान इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था.
Source:
Instagram
श्वेता तिवारी के शो में रोनित रॉय ने मिस्टर बजाज का रोल प्ले किया था जिसे फैंस आज भी मिस करते हैं.
Source:
Instagram
हालांकि रोनित रॉय ने एक्टिंग के अलावा अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया. रोनित रॉय अब बॉलीवुड और टीवी सितारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं.
Source:
Instagram
अब ये तो हर कोई जानता है कि बॉलीवुड सितारों को थोड़ा संभलकर रहना पड़ता है. उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं.
Source:
Instagram
ऐसे में रोनित रॉय ने बॉलीवुड की इस कमजोरी को भुना लिया। आज रोनित रॉय घर पर बैठकर नोट छाप रहे हैं.
Source:
Instagram
रोनित रॉय सैफ अली खान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में रोनित रॉय को सैफ अली खान के घर पर देखा गया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: क्राइम थ्रिलर, धड़ाधड़ फायरिंग और प्लेन हाईजैक, कुछ ऐसी ही हैं आतंकवाद पर बनी ये 6 फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.