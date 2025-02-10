श्वेता तिवारी के एक घंटे की कमाई जानकर लगेगा 440 वॉल्ट का झटका

'कसौटी जिंदगी की' से फेमस हुईं श्वेता तिवारी कई पॉपुलर टीवी शोज और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं. हाल ही में श्वेता सिंघम अगेन मूवी में अजय देवगन के साथ दिखी थीं. Source: Bollywoodlife.com