श्वेता तिवारी के एक घंटे की कमाई जानकर लगेगा 440 वॉल्ट का झटका
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने हुस्न से फैंस के होश उड़ा देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'कसौटी जिंदगी की' से फेमस हुईं श्वेता तिवारी कई पॉपुलर टीवी शोज और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं. हाल ही में श्वेता सिंघम अगेन मूवी में अजय देवगन के साथ दिखी थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि श्वेता तिवारी एक महीने में बेहद ही मोटी रकम कमाती हैं और हर घंटे के उन्हें हजारों रुपये मिलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्वेता तिवारी एक घंटे में 8400 रुपये कमाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं हर महीने श्वेता तिवारी को 60 लाख रुपये फीस मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि श्वेता तिवारी एक टीवी शो के लगभग 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं और वह सबसे ज्यादा अपनी फिटनेस और खाने-पीने पर खर्चा करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्वेता तिवारी लग्जरी गाड़ी की शौकीन हैं, उनके गैराज में कई गाड़ियां मौजूद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी का मुंबई में अपना घर है और वह बेहद ही लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस वैलेंटाइन वीक में हो जाएं इन TV एक्ट्रेसेस जैसे तैयार, बला की खूबसूरत लगेंगी आप
अगली वेब स्टोरी देखें.