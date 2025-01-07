44 साल की Shweta Tiwari की लेटेस्ट फोटोज वायरल, लोग बोले- 'इनकी बेटी...'
Shashikant Mishra
Jan 07, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
श्वेता तिवारी ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा हैं.
श्वेता तिवारी ने पर्पल कलर के को-ऑर्ड सेट को पहनकर फैंस को दीवाना बना दिया है और वो कमेंट कर रहे हैं.
श्वेता को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'गॉर्जियस'. एक फैन ने लिखा है, 'इनकी बेटी 24 साल की बेटी है कौन यकीन करेगा.'
श्वेता तिवारी के फैंस इस तरह से उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
श्वेता तिवारी ना सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस में बल्कि साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
44 साल की श्वेता तिवारी की 24 साल की बेटी पलक तिवारी है. वो फिल्मों में एक्टिव है.
