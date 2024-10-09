दुबई के रेगिस्तान में खतरों से खेलती दिखीं श्वेता तिवारी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी हाल ही में दुबई की सैर करने निकली थीं.

रेगिस्तान में श्वेता तिवारी बाज को कंधे पर बैठाए नजर आईं.

श्वेता तिवारी ने इस बाज के साथ खूब पोज दिए.

बर्थडे खत्म होते ही श्वेता तिवारी रेगिस्तान पहुंच गईं.

श्वेता तिवारी रेत पर अपनी गाड़ी भी दौड़ाती दिखीं.

गर्मी से बचने के लिए श्वेता तिवारी ने अपने सिर पर स्कार्फ पहन रखा है.

अब श्वेता तिवारी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

श्वेता तिवारी अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने के लिए दुबई गई थीं.

