'पति को खुश नहीं करती होगी', ऐसे घटिया तानों पर क्या बोलीं Shweta Tiwari?
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में दो असफल शादियों का सामना किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता की पहली शादी राजा चौधरी से हुई, लेकिन एक्ट्रेस ने राजा चौधरी से कुछ सालों में तलाक ले लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद एक्ट्रेस ने अभिनव कोहली संग जिंदगी शुरू की, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं चल सका.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी को कई बार पति संग तलाक पर ताने सुनने के लिए मिले हैं, जिनका जवाब वह दे चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कहा था कि अगर तुम औरत हो और तुम्हारा पति चीट कर रहा है तो जरूर तुम उसे खुश नहीं करती होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता ने कहा कि ये काम बाहर करती है और उसे कम टाइम देती होगी, तो बेचारा चीट ही करेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि खाना नहीं बनाती होगी, पार्टी में जाती होगी और ये चीज औरत करती तो कुछ बातें अलग होती.
Source:
Bollywoodlife.com
तब लोग कहते कि बेचारा पति इतना काम करके आता है और ये उसे चीट कर रही है. लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता ने आखिरी में ये भी कहा था कि कोई मेरे मुंह पर आकर नहीं बोलेगा. सब मेरे पीछे ही बोलेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'वायरल गर्ल' Monalisa ने शूटिंग पर जाने से पहले बताया कितने पैसों में साइन की फिल्म?
अगली वेब स्टोरी देखें.