'लाखों की जायदाद के लिए बेटी को छोड़ा', Shweta Tiwari ने क्यों कही ये बात?
Kavita
| Jan 10, 2025
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपने दोनों बच्चों की अकेले परवरिश कर रही हैं.
श्वेता को पलक उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई हैं.
श्वेता ने साल 2007 में अपने पहले पति राजा चौधरी से तलाक ले लिया था.
श्वेता और राजा के बीच बेटी पलक को लेकर कस्टडी केस चला था, जिसमें राजा ने बेटी के बदले पैसे चुने.
श्वेता तिवारी ने बताया था कि उनके पति राजा चौधरी ने पैसों के खातिर बेटी की कस्टडी छोड़ दी थी.
एक्ट्रेस ने खुलासा किया था कि उनका और राजा का मलाड में एक फ्लैट था.
राजा ने डिमांड की थी कि अगर वह उसे फ्लैट का पूरा मालिकाना हक दे देंगी तो पलक की कस्टडी छोड़ देगा.
इस बात का खुलासा श्वेता ने एक इंटरव्यू में किया था.
श्वेता ने बताया था कि उन्होंने राजा के नाम 93 लाख का फ्लैट कर दिया था.
