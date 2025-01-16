Shweta Tiwari ने बेटी के दोस्त संग घर में छुपकर किया था ऐसा काम, जान फैंस का खौलेगा खून

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

श्वेता तिवारी टॉप एक्ट्रेस हैं, जो टीवी शो से लेकर रियलिटी शो में छाई रहीं.

श्वेता अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं.

कुछ समय पहले श्वेता ने बताया था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए बेटी पलक के दोस्त की मदद ली थी.

श्वेता ने बताया था कि एक प्रोजेक्ट में उन्हें स्मोकिंग वाला सीन करना था.

इसी वजह से उन्होंने बेटी के दोस्त स्मोकिंग करनी सिखी थी.

श्वेता के मुताबिक, उस सीरीज में उन्हें बोल्ड किरदार निभाना था.

हालांकि, श्वेता ने ये भी बताया था कि उन्हें उनकी बेटी से सलाह मिली थी कि अगर कुछ करना है तो परफेक्शन के साथ करो.

इसी वजह से श्वेता के लिए उनकी बेटी पलक ने ही दोस्त को घर बुलाया था.

श्वेता ने यह भी बताया कि उन्होंने घर की बालकनी में स्मोकिंग करना सीखा था.

हालांकि, उनकी मम्मी को ये बात बता चल गई थी, जिस वजह से उन्हें डांट पड़ी.

