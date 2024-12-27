New Year सेलिब्रेट करने Singapore पहुंचीं Shweta Tiwari, बेटे पर बहाया पानी की तरह पैसा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 27, 2024

नया साल आने से पहले ही टीवी की प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी केवेशन पर निकल गई हैं.

सिंगापुर में श्वेता तिवारी ने जमकर पोज दिए हैं. हालांकि इस दौरान श्वेता तिवारी काफी सादे लुक में दिखीं.

श्वेता तिवारी वेकेशन पर अपनी मां और बेटे के साथ पहुंची हैं.

फैंस श्वेता तिवारी से पूछ रहे हैं कि पलक तिवारी फिलहाल कहां हैं. वो सिंगापुर क्यों नहीं आईं.

श्वेता तिवारी लगातार अपने वेकेशन की फोटोज फैंस के साथ शेयर कर रही हैं.

फैंस को तो अब श्वेता तिवारी से जलन होने लगी है. लोग पूछ रहे हैं कि श्वेता तिवारी के पास इतना पैसा आता कहां से है.

वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि श्वेता तिवारी की सादगी पर फिदा हुए जा रहे हैं.

श्वेता तिवारी के बेटे ने भी सिंगापुर में खूब धमाल मचाया है. ये तस्वीर इस बात का सबूत है.

