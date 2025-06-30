श्वेता तिवारी ने दोनों बच्चों संग वेकेशन पर की मस्ती, लोग बोले- 'बेटी से ज्यादा मां...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 30, 2025
पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों मॉरीशस में अपने दोनों बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं.
श्वेता तिवारी ने अपने वेकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.
श्वेता तिवारी तिवारी की फोटोज को खूब पसंद किया जा रहा है और लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं.
श्वेता तिवारी इस तस्वीर में अपने बेटे के साथ मस्ती करती करती नजर आ रही हैं और दोनों काफी खुश हैं.
श्वेता तिवारी की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है उन्होंने दोनों बच्चों संग काफी अच्छा समय बिताया है.
श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर लोग उनकी तुलना बेटी पलक तिवारी के साथ कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा है, 'बेटी से ज्यादा मां यंग लग रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ऐसा नहीं लगता कि दो बच्चों की मां हैं.'
