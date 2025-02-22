श्वेता तिवारी की ये स्टाइलिश ड्रेस बढ़ाएंगी खूबसूरती, 40 की उम्र में भी दिखेंगी 25 की
Pratibha Gaur
| Feb 22, 2025
श्वेता तिवारी की तरह आप फ्लोरल प्रिंट की यह ड्रेस पहन सकती हैं.
पार्टी के लिए श्वेता तिवारी का यह शिमरी आउटफिट आप पर खूब जंचेगा.
अगर आप 40 की हैं तो श्वेता तिवारी की तरह ये ब्लू और येलो शॉर्ट आउटफिट भी पहन सकती हैं.
इस ऑफ शॉल्डर ब्लैक शॉर्ट आउटफिट में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
श्वेता तिवारी का यह लुक भी आपको परफेक्ट लुक देगा.
आप पार्टी के लिए श्वेता तिवारी की यह रेड ड्रेस भी पहन सकती हैं.
आप श्वेता तिवारी की तरह यह ऑफ शॉल्डर ड्रेस पहन सकते हैं.
यह रेड शॉर्ट आउटफिट भी आप पर काफी जंचेगा.
आप श्वेता तिवारी की तरह यह ब्लैक क्रॉप टॉप और पैंट भी पहन सकती हैं.
यह फ्लोरल ब्लैक ड्रेस भी आप पर खूब फबेगी.
