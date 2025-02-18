जब पाकिस्तान में रिलीज हुई श्वेता तिवारी की फिल्म, ऐसा बुरा हश्र हुआ कि...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

श्वेता तिवारी भले ही इन दिनों अपने हुस्न की वजह से छाई हों लेकिन एक जमाना ऐसा भी थाजब लोग श्वेता तिवारी के दीवाने थे. कसौटी जिंदगी की प्रेरणा बनकर श्वेता तिवारी ने सालों तक टीवी की दुनिया में काम किया.

टीवी ने श्वेता तिवारी के लिए बॉलीवुड के रास्ते तक खोल दिए. हाल ही में श्वेता तिवारी सिंघम अगेन में नजर आई थीं.

आपको जानकर हैरानी होगी कि श्वेता तिवारी पाकिस्तान में भी बहुत फेमस हैं. एक जमाने में श्वेता तिवारी को पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला था.

श्वेता तिवारी ने पाकिस्तान में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सल्तनत... ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी.

बताया जाता है कि ये फिल्म करीब 22 करोड़ रुपए में बनाई गई थी. ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी.

हालांकि श्वेता तिवारी की ये फिल्म करीब 3.15 करोड़ रुपए का ही बिजनेस कर पाई. ऐसे में श्वेता तिवारी की फिल्म को सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया गया.

फिल्म का इतना बुरा हश्र देखकर श्वेता तिवारी का दिल टूट गया. आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद श्वेता तिवारी ने कभी पाकिस्तान में काम नहीं किया.

सच तो ये है कि पाकिस्तान में काम न करने के बाद भी श्वेता तिवारी के फेम में कोई कमी नहीं आई है. लोग श्वेता तिवारी पर आज भी जान छिड़कते हैं.

