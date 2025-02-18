जब पाकिस्तान में रिलीज हुई श्वेता तिवारी की फिल्म, ऐसा बुरा हश्र हुआ कि...

श्वेता तिवारी भले ही इन दिनों अपने हुस्न की वजह से छाई हों लेकिन एक जमाना ऐसा भी थाजब लोग श्वेता तिवारी के दीवाने थे. कसौटी जिंदगी की प्रेरणा बनकर श्वेता तिवारी ने सालों तक टीवी की दुनिया में काम किया. Source: Instagram