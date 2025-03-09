'नासूर बन गया था, काट कर हटा दिया..' Shweta Tiwari ने क्यों कर डाली थी ऐसी बात?
Kavita
| Mar 09, 2025
श्वेता तिवारी ने अपनी जिंदगी में दो शादियां कीं और दोनों ही असफल रहीं.
पहली शादी श्वेता की राजा चौधरी के साथ हुई और फिर उन्होंने अभिनव कोहली का हाथ थामा.
श्वेता ने अपनी दूसरी शादी को कैंसर के समान बताया था, जिसे खुद से अलग करना बहुत जरूरी बन गया था.
श्वेता के मुताबिक, उन्होंने अपनी पहली शादी करियर के पीक पर की और तब उन्होंने लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं सुना.
श्वेता ने बताया था कि लोग कहते थे मेरा करियर खत्म हो जाएगा, जो नहीं हुआ. तब मेरी शादी जरूर खत्म हो गई थी.
इसके आगे श्वेता ने कहा था कि उनकी दूसरी शादी किसी इन्फेक्शन से कम नहीं थी.
एक्ट्रेस का कहना था कि जैसे हमारे शरीर का कोई हिस्सा जहरीला होने पर हटाना पड़ता है तो उसी तरह शादी को भी खत्म करना पड़ा.
श्वेता ने बताया था कि आज के समय में वह अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हैं और उन पर ध्यान देना चाहती हैं.
बता दें कि श्वेता तिवारी अपनी पहली शादी में घरेलू हिंसा की शिकार हुई थीं.
एक्ट्रेस ने दूसरे पति अभिनव कोहली पर भी यही आरोप लगाया था.
