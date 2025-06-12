PHOTOS: जब TV की इन संस्कारी बहुओं ने दिखाया अपना बिकिनी लुक, मच गई सनसनी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 12, 2025

श्वेता तिवारी

टीवी की सबसे बोल्ड और मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक श्वेता तिवारी के लुक्स अक्सर वायरल होते रहते हैं.

मौनी रॉय

टीवी से बॉलीवुड तक नाम कमाने वाली एक्ट्रेस एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर खूब अपनी हॉट और बिकनी ड्रेस में फोटोज शेयर करती रहती हैं.

रुबीना दिलैक

टीवी की दुनिया से नाम कमाने वाली एक्ट्रेस रुबीना दिलैक भी ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं.

हिना खान

'ये रिश्ता क्या कहलाता की 'अक्षरा' यानी हिना खान असल जिंदगी में काफी हॉट है. उनकी बिकिनी फोटोज देख कोई भी मदहोश हो सकता है.

निया शर्मा

सोशल मीडिया पर एक्टिव एक्ट्रेस निया शर्मा भी अपना बोल्ड अवतार शेयर करती रहती हैं. निया की बिकिनी फोटोज जमकर वायरल होती हैं.

तेजस्वी प्रकाश

टीवी शो नागिन 6 से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश का मॉडर्न लुक काफी ग्लैमरस और बोल्ड है.

श्रद्धा आर्या

कुंडली भाग्य' फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या बिकिनी लुक में काफी बोल्ड और हॉट दिखती हैं.

