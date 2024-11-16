टीवी इंडस्ट्री में छाईं यूपी-बिहार से आईं ये हसीनाएं

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 16, 2024

पवित्रा पुनिया का जन्म यूपी के बागपत में हुआ था.

सृति झा का होमटाउन बिहार का बेगूसराय है.

रतन राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था.

कृतिका सेंगर उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं.

श्वेता तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की हैं.

ऋचा सोनी बिहार के मुजफ्फरपुर से आती हैं.

नैना सिंह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से संबंध रखती हैं.

विदिशा श्रीवास्तव यूपी के वाराणसी की रहने वाली हैं.

