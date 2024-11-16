टीवी इंडस्ट्री में छाईं यूपी-बिहार से आईं ये हसीनाएं
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 16, 2024
पवित्रा पुनिया का जन्म यूपी के बागपत में हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
सृति झा का होमटाउन बिहार का बेगूसराय है.
Source:
Bollywoodlife.com
रतन राजपूत का जन्म बिहार के पटना में हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
कृतिका सेंगर उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्वेता तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋचा सोनी बिहार के मुजफ्फरपुर से आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
नैना सिंह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से संबंध रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विदिशा श्रीवास्तव यूपी के वाराणसी की रहने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 4 साल में डेब्यू तो 14 की उम्र में नेशनल अवॉर्ड, शोबिज छोड़ वकील बनीं ये एक्ट्रेस
अगली वेब स्टोरी देखें.