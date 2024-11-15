ढलती उम्र में भी बरकरार है टीवी की इन हसीनाओं की खूबसूरती, ऐश्वर्या राय भी लगती हैं इनके सामने फीकी
Nov 15, 2024
टीवी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए काफी फेमस हैं.
ये 6 एक्ट्रेस अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां कई एक्ट्रेसेस की सुंदरता ढल जाती है मगर इनकी खूबसूरती हर दिन बढ़ती ही जा रही है.
सुपरहिट टीवी सीरियल 'अनुपमा' की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली के चेहरे का नूर भी हर दिन बढ़ता ही जा रहा है.
फिल्म 'हीरामंडी' से फेमस हुईं एक्ट्रेस संजीदा शेख की खूबसूरती देख फैंस उनके दीवाने बन गए हैं. इनकी सुंदरता के आगे बाकी सारी एक्ट्रेस फीकी हैं.
टीवी की स्टाइलिश दीवा जेनिफर विंगेट अपनी खूबसूरती के चलते कई दिलों की धड़कन बनी हुई हैं. उनकी उम्र भी लगभग 40 साल होने जा रही है.
'नागिन' शो से पॉपुलर हुईं एक्ट्रेस मौनी रॉय अब 40 साल की होने जा रही हैं मगर उनके तीखे नैन-नक्श के आगे ऐश्वर्या राय भी फैल हैं.
हिना खान इस समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं मगर अब भी उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है.
टीवी का सबसे फेमस चेहरा श्वेता तिवारी लगभग 44 साल की हो गई हैं मगर उनकी परफेक्ट बॉडी किसी नई हीरोइन से कम नहीं है.
