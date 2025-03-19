तो इस तरह हर हारी बाजी को जीत लेती हैं श्वेता तिवारी, ऐसे बनीं 'मुकद्दर की सिकंदर'
श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपने फैंस के लिए एक इंस्टा स्टोरी लगाई है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
इस इंस्टा स्टोरी के जरिए श्वेता तिवारी ने खुलासा किया है कि वो किस तरह से मुसीबतों का सामना करती हैं.
श्वेता तिवारी ने एक किताब की तस्वीर शेयर की है जिसकी कुछ लाइन्स को उन्होंने हाईलाइट किया है.
राजा चौधरी ने आगे कहा कि उन्होंने और श्वेता ने कोर्ट मैरिज की थी. क्योंकि एक्ट्रेस के घरवाले तैयार नहीं थे.
श्वेता तिवारी को कोट में आगे लिखा है, लोग अपनी जिंदगी को सुधारने की बजाय औरों की खामियां गिनते हैं यही लोगों की कमजोरी है.
श्वेता तिवारी को कोट में लिखा है, हर एक इंसान के हाथ में ताकत होती है कि वो हर मुसीबत को पार कर जाए. खुद को साबित करने के लिए हमेशा तैयार रहो.
श्वेता तिवारी ने ये लाइन्स शेयर करके ये साबित कर दिया है कि वो मुकद्दर की सिकंदर हैं और उन्होंने किसी भी हालत में हार मानना नहीं सीखा है.
श्वेता तिवारी की ये लाइन्स उनके हर उस फैन के लिए इंस्पीरेशन है जो कि इस समय परेशानी से गुजर रहा है.
Thanks For Reading!
