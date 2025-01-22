Shweta Tiwari के 10 हॉट वॉलपेपर देख फट जाएंगी आंखें

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 22, 2025

श्वेता तिवारी टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन वह बोल्डनेस दिखाना जानती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी ने अपनी कई हॉट फोटोज शेयर की हैं, जो परफेक्ट वॉलपेपर है.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में श्वेता तिवारी बाथरोब पहने हुए पोज दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस सिल्वर ड्रेस में श्वेता की खूबसूरती देखने लायक है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता का मेकअप इस तस्वीर में उन्हें और सुंदर बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

साड़ी में भी श्वेता बवाल लग रही हैं. एक्ट्रेस अपनी पतली कमर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता की ये सभी फोटोज सोशल मीडिया पर तहलका मचा चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता की इस फोटो ने तो इंटरनेट पर आग लगा दी थी.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस श्वेता की इन फोटोज को बार-बार देखना पसंद करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप इन फोटोज को आसानी से अपने फोन का वॉलपेपर बना सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: राशा ने सर्दी में बढ़ा दिया 'पारा', फोटो देख आप भी बोलेंगे 'लगा दी आग'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.