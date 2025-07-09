देसी लुक में श्वेता तिवारी ने बरपाया कहर, सिल्वर कलर की साड़ी में लग रहीं कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 09, 2025

टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हैं. इनका लुक देख कर हर कोई दीवाना हो जाता है.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर किया है

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में एक्ट्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर की साड़ी पहनी है और इसके साथ ही एक्ट्रेस न नेकलेस और चश्मा भी लगाया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लें ये शानदार फिल्में, सस्पेंस लवर्स के लिए हैं बेस्ट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.