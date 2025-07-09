देसी लुक में श्वेता तिवारी ने बरपाया कहर, सिल्वर कलर की साड़ी में लग रहीं कयामत
Shreya Pandey
| Jul 09, 2025
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं.
श्वेता बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हैं. इनका लुक देख कर हर कोई दीवाना हो जाता है.
श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
श्वेता ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर किया है
इस फोटो में एक्ट्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर की साड़ी पहनी है और इसके साथ ही एक्ट्रेस न नेकलेस और चश्मा भी लगाया है.
