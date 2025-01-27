Sidharth Shukla की दुल्हनियां बनी थीं शहनाज गिल, वेडिंग फोटोज ने मचाया तहलका

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 27, 2025

शहनाज और सिद्धार्थ बिग बॉस 13 में मिले, लेकिन साल 2021 में एक्टर की मौत के बाद ये स्टोरी अधूरी रह गई.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस सिद्धार्थ और शहनाज गिल को शादी करते हुए देखना चाहते थे.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जो पैरेलल वर्ल्ड की बताई जा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल शादी के आउटफिट में काफी सुंदर लग रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दुल्हन बनी हुई शहनाज गिल ने अपनी शादी की हर रस्म के हिसाब से अलग अलग आउटफिट पहने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, सिद्धार्थ शुक्ला भी दूल्हे के अवतार में काफी हैंडसम लग रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में सिद्धार्थ और शहनाज की शादी की हर एक रस्म को दिखाने की कोशिश हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज ने तहलका मचाया हुआ है. कुछ फैंस इन्हें सच मान बैठे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कई लोगों का मानना है कि शहनाज पहले सिद्धार्थ से शादी कर चुकी थीं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि बिग बॉस 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की वेडिंग फोटो वायरल हुआ थी, जो बाद में फेक निकली थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सुनो चंदा से लेकर खुदा और मोहब्बत तक..., इकरा अजीज के फैंस को जरूर देखनी चाहिए ये पाकिस्तानी ड्रामा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.