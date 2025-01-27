Sidharth Shukla की दुल्हनियां बनी थीं शहनाज गिल, वेडिंग फोटोज ने मचाया तहलका
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 27, 2025
शहनाज और सिद्धार्थ बिग बॉस 13 में मिले, लेकिन साल 2021 में एक्टर की मौत के बाद ये स्टोरी अधूरी रह गई.
फैंस सिद्धार्थ और शहनाज गिल को शादी करते हुए देखना चाहते थे.
हालांकि, दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जो पैरेलल वर्ल्ड की बताई जा रही हैं.
इन फोटोज में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल शादी के आउटफिट में काफी सुंदर लग रहे हैं.
दुल्हन बनी हुई शहनाज गिल ने अपनी शादी की हर रस्म के हिसाब से अलग अलग आउटफिट पहने हैं.
वहीं, सिद्धार्थ शुक्ला भी दूल्हे के अवतार में काफी हैंडसम लग रहे हैं.
इन फोटोज में सिद्धार्थ और शहनाज की शादी की हर एक रस्म को दिखाने की कोशिश हुई है.
सोशल मीडिया पर दोनों की फोटोज ने तहलका मचाया हुआ है. कुछ फैंस इन्हें सच मान बैठे हैं.
कई लोगों का मानना है कि शहनाज पहले सिद्धार्थ से शादी कर चुकी थीं.
बता दें कि बिग बॉस 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की वेडिंग फोटो वायरल हुआ थी, जो बाद में फेक निकली थी.
