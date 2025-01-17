Salman Khan के दिल के करीब रहे हैं 'बिग बॉस' के ये कंटेस्टेंट, भाईजान पलकों...
'बिग बॉस 18' में नजर आ रहे करण वीर मेहरा भी सलमान खान के फेवरेट कंटेस्टेंट की लिस्ट में हैं.
गौहर खान ने 'बिग बॉस 7' अपने नाम किया था. वह सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट थीं.
'बिग बॉस 8' के विजेता गौतम गुलाटी भी सलमान खान के फेवरेट कंटेस्टें रहे हैं. वह भाईजान की फिल्म में नजर आए.
'बिग बॉस 11' का हिस्सा रहीं हिना खान ने शो भले नहीं जीता लेकिन भाईजान के दिल के करीब रहीं.
एमसी स्टैन ने 'बिग बॉस 16' की ट्रॉफी जीती थी. सलमान खान अक्सर एमसी स्टैन की तारीफ करते थे.
'बिग बॉस 15' का हिस्सा रहे प्रतीक सहजपाल को सलमान खान ने काफी पसंद किया था.
प्रियंका चाहर चौधरी को सलमान खान से काफी प्यार मिला. वह 'बिग बॉस 16' में नजर आई थीं.
सलमान खान ने 'बिग बॉस 13' की कंटेस्टेंट शहनाज गिल को पलकों पर बिठाया और फिल्म में काम भी दिया.
'बिग बॉस 4' का ताज श्वेता तिवारी के सिर पर सजा था. वह सलमान खान की फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक हैं.
सिद्धार्थ शुक्ला 'बिग बॉस 13' के विनर रहे और सलमान खान को काफी पसंद आए. सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है.
