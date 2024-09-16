दुनिया में अब नहीं हैं बिग बॉस में हिस्सा ले चुके ये सेलेब्स

कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 18' जल्द ही शुरू होने वाला है।

इससे पहले हम आपको बिग बॉस के कुछ ऐसे सितारों के नाम बताएंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं।

बिग बॉस 14 कंटेस्टेंट एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की मृत्यु हो चुकी है।

बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया था।

बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विनर भी बने थे।

कोविड के दौरान बिग बॉस 10 कंटेस्टेंट स्वामी ओम का निधन हो गया था।

बिग बॉस 7 कंटेस्टेंट प्रत्युषा बनर्जी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं।

इन कंटेस्टेंट्स की मौत की खबर सुनकर फैंस शॉक्ड रह गए थे।

