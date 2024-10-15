टीवी से कैबिनेट तक कैसे पहुंचीं स्मृति ईरानी, कभी खराब लुक पर मिला था रिजेक्शन
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
राजनीति की दुनिया की लेडी बॉस स्मृति ईरानी को आखिर कौन नहीं जानता होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति ईरानी 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनीं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति ईरानी ने राजनीतिक ही नहीं बल्कि टीवी में भी अपना हाथ आजमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक समय ऐसा था जब स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री की संस्कारी बहू के रूप में पहचानी जाती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
स्मृति ईरानी को एकता कपूर के चर्चित शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के रोल से घर-घर में पहचान मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, स्मृति ईरानी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में पहले रिजेक्ट हो गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीम के रिजेक्ट करने के बावजूद एकता कपूर ने स्मृति ईरानी को शो के लिए सिलेक्ट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति ईरानी टीवी शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली के साथ नजर आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हिंदी में देखें अल्लू अर्जुन की ये 10 बेस्ट फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.