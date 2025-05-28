Pati Patni Aur Panga होस्ट करेगी ये हसीना, Bigg Boss 19 को मिलेगी कड़ी टक्कर
Pratibha Gaur
| May 28, 2025
कलर्स टीवी पर जल्द ही नया शो 'पति पत्नी और पंगा' शुरू होने वाला है, जो बिग बॉस 19 को कड़ी टक्कर देगा.
इस शो का नाम पहले 'शोला शबनम' था, जिसे बदलकर अब पति पत्नी और पंगा कर दिया गया है.
इस शो में टीवी की फेमस जोड़ियां हिस्सा लेंगी और फिर इन जोड़ियों का कंप्टेबिलिटी टेस्ट होगा.
अब इसी बीच पति पत्नी और पंगा सीरियल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है.
रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इस शो को होस्ट करेंगी.
टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शो में सोनाली बेंद्रे सभी कंटेस्टेंट्स को टास्क देंगी.
खबरें की मानें तो पति पत्नी और पंगा शो में एक्टर गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी भी नजर आएंगे.
वहीं सोनाली बेंद्रे के शो में एक्ट्रेस हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग नजर आएंगी.
इसके अलावा अली गोनी और जैस्मिन भसीन भी इस शो का हिस्सा बनेंगी.
