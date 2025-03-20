TV की पार्वती ने मधुबाला बनकर दिए खूब पोज, मांग में सिंदूर लगाकर...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 20, 2025

टीवी की पार्वती सोनारिका भदौरिया शादी के बाद जैसे गायब ही हो गई हैं. इसी बीच सोनारिका भदौरिया ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है.

हाल ही में सोनारिका भदौरिया ने एक शानदार फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट में सोनारिका भदौरिया कमाल लग रही हैं.

अपने लुक को चमकाने के लिए सोनारिका भदौरिया ने मांग में सिंदूर भी लगाया है.

सोनारिका भदौरिया के इस अंदाज ने फैंस का दिल ही जीत लिया है. यही वजह है जो कुछ समय में ही सोनारिका भदौरिया की तस्वीरें वायरल हो गई हैं.

अब लोग सोनारिका भदौरिया की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि सोनारिका भदौरिया मधुबाला लग रही हैं.

कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सोनारिका भदौरिया का लुक मां पार्वती जैसा ही लग रहा है.

सोनारिका भदौरिया ने कैमरे के आगे जमकर पोज दिए हैं. सोनारिका भदौरिया का ये अंदाज देखकर तो लोग उनको बॉलीवुड में जाने के लिए कह रहे हैं.

