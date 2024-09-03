20 साल बाद सोनपरी और अल्टू से टकराई फ्रूटी, मचा बवाल
Shivani Duksh
| Sep 03, 2024
हाल ही में सीरियल सोनपरी की कास्ट को एक साथ देखा गया है।
तन्वी हेगड़े मृणाल कुल्कर्णी से मिलने पहुंची थीं।
इस दौरान सोनपरी और फ्रूटी से जमकर मस्ती की।
तन्वी हेगड़े ने अशोक लोखंडे के साथ भी खूब पोज दिए।
20 साल बाद इन सितारों की जोड़ी नजर आई है।
इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस के बीच हंगामा मच गया है।
फैंस को अपने बचपन के दिन याद आ गए हैं।
एक जमाने ने सीरियल सोनपरी ने बच्चों के दिलों पर राज किया है।
