Splitsvilla 15 में आने के बाद चमका इस कंटेस्टेंट का किस्मत, बिग बॉस में आएंगे नजर?
BollywoodLife
| Aug 14, 2024
'स्प्लिट्सविला 15' का ग्रैंड फिनाले इस हफ्ते खत्म हो गया है।
जसवंत और आकृति 'स्प्लिट्सविला 15' के विनर बन चुके हैं।
'स्प्लिट्सविला 15' में आने के बाद से कुछ कंटेस्टेंट्स को नई पहचान मिली है।
ठीक उसी तरह 'स्प्लिट्सविला 15' के एक कंटेस्टेंट की किस्मत चमक गई है।
दिग्विजय सिंह राठी ने 'स्प्लिट्सविला 15' में आकर अपना जलवा बिखेरा है।
दिग्विजय ने फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है।
खबरें आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह राठी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकते हैं।
फैंस दिग्विजय को 'बिग बॉस 18' में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे हैं।
बता दें, दिग्विजय सिंह राठी 'रोडीज सीजन 19' में भी हिस्सा लिए थे।
