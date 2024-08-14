Splitsvilla 15 में आने के बाद चमका इस कंटेस्टेंट का किस्मत, बिग बॉस में आएंगे नजर?

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

'स्प्लिट्सविला 15' का ग्रैंड फिनाले इस हफ्ते खत्म हो गया है।

Source: Bollywoodlife.com

जसवंत और आकृति 'स्प्लिट्सविला 15' के विनर बन चुके हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'स्प्लिट्सविला 15' में आने के बाद से कुछ कंटेस्टेंट्स को नई पहचान मिली है।

Source: Bollywoodlife.com

ठीक उसी तरह 'स्प्लिट्सविला 15' के एक कंटेस्टेंट की किस्मत चमक गई है।

Source: Bollywoodlife.com

दिग्विजय सिंह राठी ने 'स्प्लिट्सविला 15' में आकर अपना जलवा बिखेरा है।

Source: Bollywoodlife.com

दिग्विजय ने फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई है।

Source: Bollywoodlife.com

खबरें आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह राठी 'बिग बॉस 18' में नजर आ सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फैंस दिग्विजय को 'बिग बॉस 18' में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, दिग्विजय सिंह राठी 'रोडीज सीजन 19' में भी हिस्सा लिए थे।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'खतरों के ख‍िलाड़ी 14' के बाद 'बिग बॉस 18' में हिस्‍सा लेंगी कृष्‍णा श्रॉफ?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.