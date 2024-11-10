मेहंदी फंक्शन में पति संग रोमांटिक हुईं श्रीजीता डे

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 10, 2024

इन तस्वीरों में श्रीजिता डे और माइकल ब्लू आउटफिट में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं.

फोटो में श्रीजिता डे गोल्डन कलर के ब्लाउज और प्रिंटेड स्कर्ट में बेहतरीन लग रही हैं.

इस फोटो में श्रीजिता डे ब्लैक कलर के आउटफिट में कहर ढा रही हैं.

इस फोटो में श्रीजिता डे आंखों से चश्मा हटाकर पोज दे रही हैं.

इस ब्लैक लहंगे में श्रीजिता डे कमर पर हाथ रखकर पोज दे रही हैं.

इस आउटफिट के साथ श्रीजिता डे बालों में गजरा लगाए दिख रही हैं.

बता दें कि श्रीजिता डे बिग बॉस क भी हिस्सा रह चुकी हैं.

बता दें कि श्रीजिता डे ने पहले क्रिश्चियन रीति-रिवाजों के साथ माइकल से शादी रचाई थी.

इस फोटो में श्रीजिता लाल जोड़े में पति संग नजर आ रही हैं.

