2024 में इन 4 टीवी एक्ट्रेसेस ने रचाई शादी, इस हसीना ने थामा विदेशी दूल्हे का हाथ

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 16, 2024

सोनारिका भदौरिया ने बॉयफ्रेंड विकास पाराशर संग सात फेरे लिए थे.

सोनारिका और विकास ने फरवरी में शादी रचाई.

सुरभि चंदना ने इस साल मार्च में शादी की थी.

एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड करण शर्मा संग सात फेरे लिए थे.

सुरभि ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित सूरी संग अक्टूबर में शादी की थी.

सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की शादी की तस्वीरें वायरल हुई थीं.

श्रीजिता डे ने माइकल ब्लोहम-पेप संग कुछ दिनों पहले दूसरी बार शादी की है.

इस कपल ने बीते साल क्रिश्चियन रीति-रिवीज से शादी की थी. अब बंगाली रीति-रिवाज से सात फेरे लिए हैं.

