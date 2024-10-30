दिवाली से पहले इस एक्ट्रेस के घर से उठी अर्थी, 11 दिनों में होनी थी शादी
Shivani Duksh
| Oct 30, 2024
टीवी अदाकारा श्रीजिता डे की नानी का देहांत हो गया है.
बीते दिन ही श्रीजिता डे ने एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है.
श्रीजिता डे की बंगाली शादी से 11 दिन पहले ऐसा हो गया है.
श्रीजिता डे जल्द ही माइकल ब्लोम पेप के साथ दोबारा शादी करने वाली थीं.
माइकल ब्लोम पेप और श्रीजिता डे ने गोवा में शादी करने का फैसला किया था.
इस खबर ने माइकल ब्लोम पेप और श्रीजिता डे के प्लान को तबाह कर दिया है.
माना जा रहा है कि माइकल ब्लोम पेप और श्रीजिता डे एक बार फिर से इस शादी को पोस्टपोन कर देंगे.
बंगाली रीति रिवाज के साथ शादी करना श्रीजिता डे का सपना था.
