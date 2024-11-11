दूसरी बार दुल्हन बनेंगी श्रीजिता डे! हल्दी सेरेमनी में पति संग हुईं रोमांटिक
Shashikant Mishra
| Nov 11, 2024
टीवी एक्ट्रेस श्रीजिता डे ने बीते साल 2023 में अपने बॉयफ्रेंड माइकल ब्लोहम पेप संग शादी की थी.
श्रीजिता डे दूसरी बार अपने पति माइकल ब्लोहम पेप के साथ शादी करने जा रही हैं.
श्रीजिता डे और माइकल ब्लोहम पेप के दूसरी बार के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं.
श्रीजिता डे ने अपनी हल्दी सेरेमनी की फोटोज को इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.
दूसरी बार दुल्हनिया बनने जा रहीं श्रीजिता डे अपनी हेल्दी सेरेमनी के दौरान काफी खुश नजर आईं.
श्रीजिता ने हल्दी सेरमनी के दौरान स्ट्रैपी ब्लाउज और स्कर्ट पहना था. वहीं, माइकल ने कुर्ता-पजामा पहना था.
श्रीजिता डे और माइकल ब्लोहम पेप हल्दी सेरेमनी में रोमांटिक होते नजर आए.
श्रीजिता और माइकल ने पहले जर्मनी में क्रिश्चियन वेडिंग की थी. अब ये कपल भारत में बंगाली रिवाजों से शादी कर रहा है.
