शुद्ध शाकाहारी हैं टीवी के ये 8 सितारे
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2024
टीवी के कुछ ऐसे स्टार्स हैं, जो शुद्ध शाकाहारी जीवन जी रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना पूरी तरह से शाकाहारी बन चुके हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी प्योर वेजिटेरियन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर 'नकुल मेहता' भी नॉन वेज नहीं खाते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका सिंह ने शुद्ध शाकाहारी जीवन अपना लिया है।।
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा शुरुआत से ही वेजिटेरियन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस ऋषिना कांधारी भी शाकाहारी जीवन ही जी रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'दीया और बाती हम' की नीलू वाघेला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: चेहरा छुपाकर पैप्स के सामने आईं अदनान की दुल्हनिया
अगली वेब स्टोरी देखें.