शुद्ध शाकाहारी हैं टीवी के ये 8 सितारे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

टीवी के कुछ ऐसे स्टार्स हैं, जो शुद्ध शाकाहारी जीवन जी रहे हैं।

'अनुपमा' फेम गौरव खन्ना पूरी तरह से शाकाहारी बन चुके हैं।

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी प्योर वेजिटेरियन हैं।

एक्टर 'नकुल मेहता' भी नॉन वेज नहीं खाते हैं।

दीपिका सिंह ने शुद्ध शाकाहारी जीवन अपना लिया है।।

'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा शुरुआत से ही वेजिटेरियन हैं।

टीवी एक्ट्रेस ऋषिना कांधारी भी शाकाहारी जीवन ही जी रही हैं।

'दीया और बाती हम' की नीलू वाघेला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

