काजोल से फैंस ने की सुंबुल तौकीर खान की तुलना, चौथी फोटो है लाजवाब

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

टीवी एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

हाल ही में अपने शो की शूटिंग के बीच सुंबुल तौकीर ने जमकर मस्ती की है.

इस दौरान सुंबुल तौकीर खान ने जमकर तस्वीरें क्लिक करवाई हैं.

पिंक कलर की साड़ी में सुंबुल तौकीर को देखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

कुछ यूजर्स उनकी तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल से करने लगे हैं.

सुंबुल तौकीर की तस्वीरों पर अब तक 37 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.

बता दें कि इन दिनों सुंबुल तौकीर खान सीरियल जादू तेरी नजर में अहम रोल निभा रही हैं.

