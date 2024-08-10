'खतरों के खिलाड़ी 14' कंटेस्टेंट्स की सालाना कमाई

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2024

सूमोना चक्रवर्ती की नेट वर्थ 91 करोड़ है।

Source: Bollywoodlife.com

करण वीर मेहरा की नेट वर्थ 11 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।

Source: Bollywoodlife.com

गशमीर महाजनी की नेट वर्थ 30 से 35 करोड़ है।

Source: Bollywoodlife.com

कृष्णा श्रॉफ की नेट वर्थ करीब 41 करोड़ है ।

Source: Bollywoodlife.com

अदिति शर्मा की नेट वर्थ 7 करोड़ है।

Source: Bollywoodlife.com

निमृत कौर आहलुवालिया की नेट वर्थ 9 करोड़ बताई गई है।

Source: Bollywoodlife.com

अभिषेक कुमार की नेट वर्थ 7-8 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।

Source: Bollywoodlife.com

शालीन भनोट की नेट वर्थ लगभग 18 करोड़ है।

Source: Bollywoodlife.com

जबकि नियति फतनानी और आशीष मेहरोत्रा ​​ने अपनी नेट वर्थ का कहीं भी खुलासा नहीं किया है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साउथ की इन फिल्मों में दिखाया गया है भर-भरकर क्राइम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.