'खतरों के खिलाड़ी 14' कंटेस्टेंट्स की सालाना कमाई
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2024
सूमोना चक्रवर्ती की नेट वर्थ 91 करोड़ है।
करण वीर मेहरा की नेट वर्थ 11 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
गशमीर महाजनी की नेट वर्थ 30 से 35 करोड़ है।
कृष्णा श्रॉफ की नेट वर्थ करीब 41 करोड़ है ।
अदिति शर्मा की नेट वर्थ 7 करोड़ है।
निमृत कौर आहलुवालिया की नेट वर्थ 9 करोड़ बताई गई है।
अभिषेक कुमार की नेट वर्थ 7-8 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
शालीन भनोट की नेट वर्थ लगभग 18 करोड़ है।
जबकि नियति फतनानी और आशीष मेहरोत्रा ने अपनी नेट वर्थ का कहीं भी खुलासा नहीं किया है।
