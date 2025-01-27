सुनो चंदा से लेकर खुदा और मोहब्बत तक..., इकरा अजीज के फैंस को जरूर देखनी चाहिए ये पाकिस्तानी ड्रामा
Shreya Pandey
| Jan 27, 2025
‘सुनो चंदा’ एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है इसमें उनकी जोड़ी फरहान साईद के साथ काफी पसंद की गई.
पाकिस्तानी सीरियल ‘रंझा रंझा कर दी’ में इकरा अजीज ने एक स्वतंत्र महिला का किरदार निभाया है.
‘छोटी सी जिंदगी’ सीरियल में इकरा अजीज ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो प्यार और धोखे के बीच फंसी हुई है.
इकरा के बेस्ट सीरियल में एक ‘खुदा और मुहब्बत’ को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘कुरबान’ सीरियल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया. इस सीरियल में इकरा ने जबरदस्त एक्टिंग की है.
‘बन्स रोड के रोमियो एंड जूलियट’ ड्रामा में भरपूर रोमांस को दिखाया गया है. यह एक रोमांटिक कॉमेडी सीरियल है.
‘मुक़द्दस’ सीरियल में पहली बार इकरा ने लिड रोल निभाया था. इस ड्रामा को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
