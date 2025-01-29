सुनो चंदा से लेकर मेरे हमसफर तक…, जरूर देखें फरहान सईद के टॉप 8 पाकिस्तानी सीरियल्स
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
‘सुनो चंदा’ ड्रामा में फरहान सईद की जोड़ी इकरा अजीज के साथ काफी पसंद की गई. इस ड्रामा की कहानी ने दर्शकों को खूब हंसाया.
Source:
Bollywoodlife.com
‘मेरे हमसफर’ सीरियल में फरहान सईद ने एक बहुत ही भावुक और रोमांटिक किरदार निभाया है. इस ड्रामा ने दर्शकों के दिलों को छू लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
‘प्रेम गली’ ड्रामा एक पारिवारिक कहानी है, जिसमें फरहान सईद के किरदार को बहुत पसंद किया गया.
Source:
Bollywoodlife.com
‘उदारी’ ड्रामा में फरहान सईद ने इसमें एक नकारात्मक किरदार निभाया था. उनके अभिनय ने दर्शकों को हैरान कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कैसी है ये रुसवाई’ ड्रामा सामाजिक मुद्दे पर आधारित था और फरहान सईद ने इसमें लिड रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘झोक सरकार’ एक राजनीतिक थ्रिलर ड्रामा है. फरहान सईद ने इसमें एक शक्तिशाली नेता का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘टिच बटन’ एक कॉमेडी ड्रामा है. इसमें फरहान सईद के मजाकिया किरदार को लोगों के बहुत पसंद किया.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दे इजाजत जो तू’ इस ड्रामा में फरहान सईद ने एक गायक का किरदार निभाया है. फरहान ने इस ड्रामा में गाना भी गाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादी के लिए बेस्ट है अंकिता लोखंडे की ये साड़ी-ब्लाउज डिजाइन्स, मेहमानों की नहीं हटेगी नजर
अगली वेब स्टोरी देखें.