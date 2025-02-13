परिवार के साथ बैठकर देखने लायक पाकिस्तानी ड्रामा, कॉमेडी और इमोशन का मिलेगा भरपूर मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 13, 2025
हानिया आमिर और फहाद मुस्तफा ने ‘कभी मैं कभी तुम’ सीरियल में शानदार भूमिका निभाई थी.
‘परिजाद’ सीरियल में युमना जैदी और किरण तबीर के लीड रोल निभाया है. इस ड्रामा को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘सुनो चंदा’ एक रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा है. इस सीरियल के दो सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं.
‘इश्क मुर्शिद’ को लोगों ने बहुत पसंद किया है. इस सीरीयल में बिलाल अब्बास खान, असीम मुनीर, दुर ए फिशां ने लिड रोल निभाया था.
‘मेरे हमसफर’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इस सीरियल की कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
वहाज अली और युमना जैदी की सीरियल ‘तेरे बिन’ में नफरत वाली मोहब्बत को दिखाया जाता है.
‘मुझे प्यार हुआ था’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इस सीरियल को पाकिस्तान के साथ भारत में भी लोगों ने पसंद किया.
‘कुछ अनकही’ में सजल अली और बिलाल अब्बास खान के जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
