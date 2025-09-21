सुरभि चंदना ने फिर दिखाईं बोल्ड अदाएं, लोग बोले- 'ऐसी फोटो...'
Shashikant Mishra
| Sep 21, 2025
टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए काफी पॉपुलर हैं.
एक्ट्रेस अपने बोल्ड लुक वाले फोटोज और वीडियो शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस को खुश करती हैं.
सुरभि चंदना ने एक बार फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीरें शेयर कर ध्यान खींचा है.
सुरभि चंदना ने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक पोज दिए. उनका कर्वी फिगर देख फैंस मदहोश हो रहे हैं.
सुरभि चंदना का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस पर प्यार बरसा रहे हैं.
सुरभि चंदना को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'आप ऐसी फोटो मत शेयर किया करो.' एक फैन ने लिखा है, 'मेरी धड़कन.'
सुरभि चंदना ने टीवी के कई शोज में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से फैंस को दिल जीता है.
